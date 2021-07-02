Вблизи Львова в городе Дубляны из окна шестого этажа квартиры выпал четырехлетний мальчик.

Об этом сообщает Львовский городской совет со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

В пресс-службе Львовской ОГА отметили, что это произошло около 13.00 2 июля. Пострадавшего мальчика доставили в городскую детскую клиническую больницу.

Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговая травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Сейчас выясняют все обстоятельства трагедии, которая привела к травмированию маленького ребенка.

Также в конце июня в Одесской области двое детей выпали из окон квартиры. Четырехлетняя девочка упала с балкона девятого этажа, а двухлетний мальчик — с другой.

Это произошло в разных населенных пунктах. К счастью, оба малыши выжили. Однако пока дети находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, родители мальчика и девочки находились дома. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии в Одесской области.