У Харкові знайшли мертвим чоловіка, який пішов на риболовлю та зник

У харківському кар’єрі знайшли тіло 44-річного чоловіка, який пішов на риболовлю два тижні тому та не повернувся додому.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, труп виявив випадковий рибалка у кар’єрі Дружба, розташованому за адресою проспект Гагаріна.

44-річний громадянин пішов на риболовлю ще ввечері у суботу, 9 жовтня, тобто понад два тижні тому. Його шукали весь цей час, доки його тіло випадково не виявив інший рибалка.

Рятувальники змогли дістати труп чоловіка з води за допомогою гумового човна. Тіло загиблого передали для проведення слідчих дій та медичних експертиз.

У рятувальній службі зазначили, що у більшості випадків люди гинуть на воді через свою необережність, закликавши бути обережними та відповідальними.