В Одесской области утонул мужчина из-за пойманной огромной рыбы

В Одесской области в Хаджибейском лимане утонул мужчина. Он поймал огромную рыбину, что и стало в итоге причиной его гибели.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Инцидент произошел сегодня утром, 1 сентября.

— В Службу спасения поступило сообщение о том, что на объездной дороге, в Хаджибейском лимане, утонул человек. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС, и, по словам очевидцев, выяснили, что мужчина ловил рыбу. На крючок попалась большая рыба, которая потащила его за собой в воду, он потерял равновесие и утонул, — сообщили в ведомстве.

Обследовав территорию, на расстоянии 15 метров от берега и глубине пяти метров водолазы обнаружили и вытащили на берег утопленника.

Его личные данные еще устанавливаются.

Напомним, ранее в Харькове на озере возле бульвара Ивана Каркача при невыясненных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик.

Прибывшие на место трагедии спасатели не смогли в тот же день найти тело ребенка.