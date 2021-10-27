В селе Ореховец Киевской области четырехлетний мальчик топором отрубил младшей двухлетней сестре верхнюю фалангу пальца. Дети играли во дворе и вошли в дровник. Там мальчик нашел топор.

Сообщения об инциденте правоохранители получили около 16.00 26 октября. Об этом им доложили медицинские работники.

Двухлетнюю девочку отвезли в больницу в Белую Церковь.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, впоследствии ему предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Правоохранители призывают родителей не оставлять детей без присмотра, чтобы предотвращать подобные случаи.

– В таком возрасте дети полностью не понимают, что они могут совершить непоправимое. Будьте бдительны и берегите своих детей! – говорится в сообщении полиции Киевской области.

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