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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Київщині 4-річний брат відрубав меншій сестрі верхню фалангу пальця

На Київщині 4-річний брат відрубав меншій сестрі верхню фалангу пальця

У селі Оріховець Київської області чотирирічний хлопчик сокирою відрубав молодшій дворічній сестрі верхню фалангу пальця. Діти гралися на подвір’ї та зайшли у дровник. Саме там хлопчик знайшов сокиру.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали близько 16.00 26 жовтня. Про це їм доповіли медичні працівники.

Дворічну дівчинку відвезли до лікарні у Білу Церкву.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події, згодом їй нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Правоохоронці закликають батьків не залишати дітей без нагляду, щоб запобігати подібним випадкам.

– У такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть скоїти непоправне. Будьте пильними та бережіть своїх дітей! – йдеться у повідомленні поліції Київської області.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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