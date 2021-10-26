В Польше погиб 22-летний украинский студент: парень выпал из окна общежития

В Польше в результате падения из окна на третьем этаже общежития Люблинского технологического университета на улице Надбыстшицкой погиб 22-летний студент из Украины.

Трагедия произошла в воскресенье, 24 октября, в 7.00. Тело студента обнаружили на крыше подъезда общежития.

Прибывший на место врач констатировал смерть украинца.

По данным польской прокуратуры, есть много свидетельств того, что парень покончил жизнь самоубийством.

Пока исключается причастность к его смерти третьих лиц.

Несколько дней назад в ДТП в Польше погибла 19-летняя украинка. Смертельная авария произошла в ночь на субботу, 16 октября. По данным польской полиции, за рулем автомобиля Nissan находился 31-летний гражданин Украины.

Авто выехало на встречную полосу, слетело в канаву и перевернулось.

Девушку пытались реанимировать, но врачи констатировали смерть. Кроме нее, в машине находились несколько человек, никто из них серьезно не пострадал.

Источник: Spottedlublin

Фото: Dominik Wąsik/Spottedlublin