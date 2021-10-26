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Валентина Летяк |

У Польщі загинув 22-річний український студент: хлопець випав із вікна гуртожитку

Гуртожиток університету в Любліні

У Польщі внаслідок падіння з вікна на третьому поверсі гуртожитку Люблінського технологічного університету на вулиці Надбистшицькій загинув 22-річний студент з України.

Трагедія сталася у неділю, 24 жовтня, о 7.00. Тіло студента виявили на даху під’їзду гуртожитку.

Лікар, який прибув на місце, констатував смерть українця.

За даними польської прокуратури, є багато свідчень того, що хлопець вчинив самогубство.

Поки що відкидається причетність до його смерті третіх осіб.

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Кілька днів тому у ДТП у Польщі загинула 19-річна українка. Смертельна аварія сталася у ніч проти суботи, 16 жовтня. За даними польської поліції, за кермом автомобіля Nissan перебував 31-річний громадянин України.

Авто виїхало на зустрічну смугу, злетіло у канаву та перекинулося.

Дівчину намагалися реанімувати, але лікарі констатували смерть. Крім неї, у машині перебувало кілька людей, ніхто з них серйозно не постраждав.

Джерело: Spottedlublin

Фото: Dominik Wąsik/Spottedlublin

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