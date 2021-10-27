Четыре ножевых ранения: в Боярке мужчина убил товарища во время застолья

В городе Боярка Киевской области мужчина убил знакомого во время алкогольного застолья. После содеянного он спокойно отправился спать в соседнюю комнату.

К утру тело товарища обнаружил владелец дома, в котором собрались мужчины.

Сначала подозрение упало на хозяина дома, но тот заверил – к смерти товарища не причастен. Он рассказал, что вечером собрался с друзьями, но во время употребления алкогольных напитков быстро опьянел и ушел спать.

Стены и пол в коридоре были в крови, а на теле погибшего – многочисленные раны.

— Четыре ножевых ранения: два в область грудной клетки, одно в бок, и одно ножевое ранение было в спину, — рассказывает Ирина Пряшникова, представитель полиции Киевщины.

Правоохранители нашли второго товарища в соседней комнате, где он уснул. Он сразу признался в содеянном. 38-летний Максим убеждает — убил мужчину нечаянно, а только защищал свою жизнь.

– Он взял нож на кухне и пытался нанести мне удары. У меня, в тело. Я вырвал этот нож… И он немножко умер.

Полицейские выяснили, подозреваемый является выходцем из Житомирской области, раньше у него также были проблемы с законом.

– Выходец из Житомирской области. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме этого, он также привлекался по поводу незаконного хранения оружия, — рассказывают в пресс-службе полиции Киевщины.

Погибшему было 42 года. Несколько недель до своей трагической гибели Александр постоянно ночевал в квартире товарища Николая.

38-летнего Максима правоохранители арестовали по подозрению в убийстве. Ему может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.