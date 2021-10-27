Чотири ножові поранення: у Боярці чоловік вбив товариша під час застілля

У місті Боярка Київської області чоловік вбив знайомого під час алкогольного застілля. Після скоєного він спокійно пішов спати у сусідню кімнату.

На ранок тіло товариша виявив власник будинку, у якому зібралися чоловіки.

Спочатку підозра впала на господаря оселі, але той запевнив – до смерті товариша не причетний. Він розповів, що увечері зібрався з друзями, але під час вживання алкогольних напоїв швидко сп’янів і пішов спати.

Стіни та підлога у коридорі були у крові, а на тілі загиблого – численні рани.

– Чотири ножові поранення: два в область грудної клітини, один в бік, і одне поранення ножове було в спину, – розповідає Ірина Пряшнікова, речниця поліції Київщини.

Правоохоронці знайшли другого товариша у сусідній кімнаті, де він заснув. Він одразу зізнався у скоєному. 38-річний Максим переконує – вбив чоловіка ненавмисне, а лише захищав своє життя.

– Він взяв ножа на кухні та намагався нанести мені удари. У мене, у тіло. Я вирвав цього ножа… І він трішки вмер.

Поліцейські з’ясували, підозрюваний є вихідцем з Житомирської області, раніше він також мав проблеми з законом.

– Виходець із Житомирщини. Раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Крім цього, він також притягувався щодо незаконного зберігання зброї, – розповідають у прес-службі поліції Київщини.

Загиблому було 42 роки. Кілька тижнів до своєї трагічної загибелі Олександр постійно ночував у квартирі товариша Миколи.

38-річного Максима правоохоронці заарештували за підозрою у вбивстві. Йому може загрожувати від семи до 15 років позбавлення волі.