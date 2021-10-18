На Закарпатье ночью 18 октября произошло землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера. Толчки зафиксировали в 02.20 ночи на юго-запад от города Берегово на глубине 5 км.

— Источник землетрясения находится на территории Закарпатской области, на юго-запад от города Берегово, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, — объяснили в Главном центре специального контроля.

Специалисты напомнили, что на территории Береговского района ранее были зарегистрированы землетрясения 10 и 26 августа 2011 года магнитудами 2,7 и 1,6 соответственно. Наибольшее землетрясение произошло 23 ноября 2006 года. Тогда его магнитуда составила 4,5 по шкале Рихтера.

12 октября этого года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Ивано-Франковской области. Его эпицентр находился в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км.

По классификации землетрясений оно также относилось к неощутимым.

23 сентября произошло землетрясение на территории Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Его магнитуда составила 4,3 по шкале Рихтера. Эпицентром землетрясения стало село Нагоряны Тернопольской области.

Источник: Главный центр специального контроля