В районі міста Виноградів Закарпатської області 27 жовтня о 4.44 Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Джерело землетрусу було на глибині 7 км. За класифікацією він належить до ледь відчутних.

Зазвичай такі коливання відчуваються тільки окремими людьми, які у цей час перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Востаннє землетруси на Закарпатті фіксувалися 23 січня та 25 липня 2020 року (з магнітудами 3 і 1,9 відповідно).

18 жовтня поблизу міста Берегове на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксували о 2.20 на глибині 5 км.

До цього на території Берегівського району реєстрували землетруси 10 та 26 серпня 2011 року магнітудами 2,7 та 1,6 відповідно.

Джерело: Головному центрі спеціального контролю