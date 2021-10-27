Требовали $200 тыс.: троих сотрудников СБУ подозревают в пытках иностранца

ГБР объявило подозрение в незаконном задержании и пытках иностранца трем сотрудникам Службы безопасности Украины. Этот работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами РФ.

В октябре 2020 года его незаконно задержали и длительное время удерживали, требуя $200 тыс.

Мужчину запугивали и избивали, чтобы он скорее отдал деньги. Сотрудники СБУ также незаконно проникли в его квартиру, откуда похитили личное имущество потерпевшего.

У него не было такой суммы, поэтому договорился рассчитаться биткоинами. Получив 7,5 биткоина, а это 2,1 млн грн, правоохранители подделали документы об обстоятельствах задержания иностранца и передали его Нацполиции.

В августе 2021 года этих сотрудников спецслужб отстранили от работы, а суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако из-за нарушения процессуальных обязательств одному из них Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Всем троим сообщили о подозрении по статьям о насильственном исчезновении, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти сотрудником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 УКУ).

По совокупности статей им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.