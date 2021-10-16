ГБР рассказало о случаях избиения граждан полицейскими

Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителей, которые превышали должностные полномочия и издевались над гражданами в трех областях Украины.

Первый случай произошел в Житомирском районном отделении полиции. По данным ГБР, гражданина доставили для выяснения деталей мелкого хулиганства, которое он предположительно мог совершить.

Во время диалога между мужчиной и оперуполномоченным возник спор, после чего полицейский в холле отделения избил 41-летнего задержанного резиновой дубинкой.

Свидетели происшествия остановили полицейского и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

Второй случай зафиксировали в Запорожье. По данным ГБР, патрульные без оснований остановили женщину и мужчину, приказав гражданину раздеваться.

Полицейские не нашли у него запрещенных вещества, однако начали издеваться и избивать его. Мужчина пострадал в результате выкручивания ушей и пальцев, ударов в голову, ноги и другие части тела.

Третий случай произошел в Киевской области. Инспектора тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви подозревают в избиении нарушителя правил дорожного движения.

По данным ГБР, патрульные остановили машину, водитель которой повернул на красном свете светофора. Правоохранители не провели тест и выписали штраф водителю за вождение “в состоянии алкогольного опьянения”.

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При извлечении водительских прав мужчина ударил рукой в ​​заднее окно служебного транспортного средства. Правоохранители выбежали из полицейской машины и скрутили мужчину.

Инспектор бил его руками и ногами в голову и туловище, после чего надел кандалы. После извинений мужчины правоохранитель продолжал его бить.

Полицейских обвиняют в статье 365 (Превышение власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием) УК Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до восьми лет.