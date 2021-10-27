Вимагали $200 тис.: трьох співробітників СБУ підозрюють у катуванні іноземця

ДБР оголосило підозру у незаконному затриманні та катуванні іноземця трьом співробітникам Служби безпеки України. Цього працівника IT-сфери нібито розшукували правоохоронні органи РФ.

У жовтні 2020 року його незаконно затримали й тривалий час утримували, вимагаючи $200 тис.

Чоловіка залякували та били, щоб він швидше віддав гроші. Співробітники СБУ також незаконно пробралися в його квартиру, звідки викрали особисте майно потерпілого.

Він не мав такої суми, тому домовився розрахуватися біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, а це 2,1 млн грн, правоохоронці підробили документи щодо обставин затримання іноземця і передали його Нацполіції.

У серпні 2021 року цих співробітників спецслужб відсторонили від роботи, а суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Проте через порушення процесуальних зобов’язань одному з них Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою.

Усім трьом повідомлено про підозру за статтями про насильницьке зникнення, крадіжку, поєднану з проникненням у житло, грабіж, вимагання та перевищення влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 ККУ).

За сукупністю статей їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.