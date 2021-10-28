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Тетяна Забожко |

Обещал останавливать маршрутки в Сумах: что известно о последних часах жизни Александра Иванины

Олександр Іваніна_вбитий сумський активіст

За несколько часов до смерти сумской активист, член Правого сектора Александр Иванина выступал во время сессии Сумского областного совета.

В частности, мужчина обещал, что представители националистических организаций Правый сектор и традиция и порядок будут останавливать на дорогах города транспорт, который не соответствует критериям перевозки людей.

Александр Иванина подчеркивал, что активисты будут вызывать полицию, если обнаружат, что маршутное такси будет перегружено пассажирами.

– Националистические организации заявили, что не позволят больше депутам и бизнесменам, которые имеют маршутний бизнес в городе Сумы, манипулировать сумчанами, насильно вытаскивать из карманов последние деньги и, пользуясь статусами депутатов, “пропихивать” свой грязный бизнес и манипулировать им, – написал по итогам сессии в своем последнем сообщении в социальной сети Facebook Александр Иванина.

Такое заявление, как отметил активист, он сделал после предоставления депутатом Дмитрием Лантушенко доказательств обмана, незаконных схем и манипуляции перевозчиков маршутного такси в городе Сумы, а также отказа депутатов снизить стоимость проезда с 10 до 7 грн.

Александр Иванина убийство – что известно о последних часах жизни сумского активиста (видео)

Сообщение об убийстве сумского активиста Александра Иванины поступило в 21.10 27 октября. Мужчина приехал к своему дому на улице Заливной, 1 вместе с женой Анной.

В него несколько раз выстрелил неизвестный, который в это время сидел на скамейке неподалеку.

Все обстоятельства смерти сейчас выясняет полиция.

Фото: Александр Иванина

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