Олександр Іваніна вбивство – що відомо про останні години життя сумського активіста (відео)

За кілька годин до смерті сумський активіст, член Правого сектору Олександр Іваніна виступав під час сесії Сумської обласної ради.

Зокрема, чоловік обіцяв, що представники нацiоналiстичних органiзацiй Правий сектор та Традиція й порядок зупинятимуть на дорогах міста транспорт, який не відповідає критерiям перевезення людей.

Олександр Іваніна наголошував, що активісти викликатимуть поліцію, якщо виявлять, що маршутне таксi буде перевантажене пасажирами.

– Нацiоналiстичнi органiзацiї заявили що не дозволять бiльше депутам та бiзнесменам, котрi мають маршутний бiзнес у мiстi Суми, манiпулювати сумчанами, насильно витягувати з кишень останнi грошi та, користуючись статусами депутатiв, ”пропихати” свiй брудний бiзнес та манiпулювати ним, – написав за підсумками сесії у своєму останньому дописі в соціальній мережі Facebook Олександр Іваніна.

Таку заяву, як зауважив активіст, він зробив після надання депутатом Дмитром Лантушенком доказів обману, незаконних схем та манiпуляцiї перевiзникiв маршутного таксi в мiстi Суми, а також відмови депутатів знизити вартість проїзду з 10 до 7 грн.

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Повідомлення про вбивство сумського активіста Олександра Іваніни надійшло о 21.10 27 жовтня. Чоловік приїхав до свого будинку на вулиці Заливній, 1 разом із дружиною Анною.

У нього кілька разів вистрелив невідомий, який у цей час сидів на лавці неподалік.

Усі обставини смерті нині з’ясовує поліція.

Фото: Олександр Іваніна