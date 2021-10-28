В Харькове в четверг, 28 октября, произошло смертельное ДТП. Девушка на автомобиле Infiniti насмерть сбила пешехода.

Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда, 5.

Как сообщают полицейские, 31-летняя водитель Infiniti сбила женщину, которая направлялась по пешеходному переходу. От удара 72-летнюю пенсионерку отбросило под колеса двигавшегося во встречном направлении авто марки Daewoo Lanos. За его рулем находился 56-летний мужчина.

Медики констатировали смерть пострадавшей.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что автомобиль сбил женщину в нескольких сотнях метров от места, где 26 октября произошло резонансное ДТП с участием также автомобиля Infiniti.

— Девушка на автомобиле Infiniti сбила переходящую дорогу женщину. От удара та улетела и упала под колеса Daewoo Lanos, не успевшего среагировать и переехавшего тело, — информируют в соцсетях.

26 октября в Харькове произошло другое ДТП с участием автомобиля Infiniti, который на бешеной скорости протаранил Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti находился 16-летний парень Николай Харьковский. 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому. Молодого человека арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Источник: Telegram-канал ТРУХА Харьков