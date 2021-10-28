ДТП у Харкові 28 жовтня

У Харкові у четвер, 28 жовтня, сталося смертельне ДТП. Дівчина на автомобілі Infiniti на смерть збила пішохода.

Інцидент стався на проспекті Героїв Сталінграду, 6. Очевидці у соціальних мережах пишуть, що автівка збила жінку у кількох сотнях метрів від місця, де 26 жовтня сталася резонансна ДТП за участю також автомобіля Infiniti.

Попередньо жінку після удару відкинуло на іншу машину. Вона непритомна лежала на землі. Медики вже констатували смерть потерпілої.

Очевидці пишуть, що за кермом була дівчина.

— Дівчина на автомобілі Infiniti збила жінку, яка переходила дорогу. Від удару та відлетіла та впала під колеса Daewoo Lanos, який не встиг зреагувати та переїхав тіло, – інформують у соцмережах.

26 жовтня у Харкові сталася інша ДТП за участю автомобіля Infiniti, який на шаленій швидкості протаранив Chevrolet Aveo. За кермом Infiniti був 16-річний хлопець Микола Харківський, а 58-річний водій Chevrolet помер на місці.

28 жовтня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Хлопця заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Джерело: Telegram-канал ТРУХА Харків