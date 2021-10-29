Правоохранители возбудили уголовное производство из-за смертельного ДТП в Харькове, которое произошло на проспекте Героев Сталинграда.

28 октября около 18.00 автомобиль марки Infiniti сбил 72-летнюю женщину на пешеходном переходе.

За рулем автомобиля сидела 31-летняя харьковчанка. От удара женщину отбросило под колеса двигавшегося навстречу автомобиля Daewoo.

Производство открыли по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Виновнику грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет.

По данным полиции владелица Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась.

— Автомобили помещены на штрафплощадку, — добавили в полиции.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара Infiniti женщина улетела и упала под колеса Daewoo Lanos, не успевшего среагировать и переехавшего тело.

Автомобиль сбил женщину в нескольких сотнях метров от места, где 26 октября произошло резонансное ДТП с участием также автомобиля Infiniti.