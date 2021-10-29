Правоохоронці порушили кримінальне провадження через смертельну ДТП у Харкові, що сталася на проспекті Героїв Сталінграда.

28 жовтня близько 18.00 автомобіль марки Infiniti збив 72-річну жінку на пішохідному переході.

За кермом автівки сиділа 31-річна харків’янка. Від удару жінку відкинуло під колеса автомобіля Daewoo, який рухався назустріч.

Провадження відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Винуватцю загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 8 років.

За даними поліції власниця Infiniti раніше правила дорожнього руху не порушувала та до адміністративної відповідальності не притягувалася.

– Автомобілі поміщені на штрафмайданчик, – додали в поліції.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, від удару Infiniti жінка відлетіла і впала під колеса Daewoo Lanos, який не встиг зреагувати і переїхав тіло.

Автомобіль збив жінку за кількасот метрів від місця, де 26 жовтня сталася резонансна ДТП за участю також автомобіля Infiniti.