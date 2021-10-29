В Василькове Киевской области мужчина угрожал оружием водителям и медсестре приемного отделения больницы, чтобы его жене как можно скорее оказали медицинскую помощь.

36-летнего Игоря разозлило то, что в скорой пообещали прибыть на вызов через час, а свободное такси должно было появиться через 30-40 минут.

Поэтому мужчина начал останавливать машины, угрожая водителям пневматическим пистолетом, а когда добрался до больницы – то и медсестре приемного отделения Татьяне Острадчук, потому что та попросила подождать пять минут, пока придет врач из отделения травматологии.

До прибытия полицейских Игорь сбежал из больницы, оставив жену Нину одну. По дороге пистолет выбросил в кусты.

Когда же мужчину задержали, пытался доказать правоохранителям, что оружия при себе не имел. Однако впоследствии выяснилось, что этого правонарушителя уже разыскивали за угрозу оружием случайным водителям.

Медики тем временем наложили женщине, у которой был вывих локтевой кости, гипс.

По словам старшей медсестры приемного отделения Людмилы Демченко, пациентка была в состоянии алкогольного опьянения.

– Ей предлагали госпитализацию, но она отказалась. Сказала, что вывих у нее случается не впервые, – говорит старшая медсестра.

В тот вечер Нина травмировалась, когда возвращалась от кумовьев. Женщина потеряла равновесие и упала, когда на нее неожиданно залаял пес.

Журналистке Чрезвычайных новостей Елене Ровенчук удалось пообщаться с тещей, женой и соседкой. Все как одна защищают Игоря.

Теща Лариса рассказывает: тесть купил себе пистолет, потому что не наигрался в детстве игрушечным.

– Хоть ему и 36 лет, но он еще ребенок. Вот покупает малому цацки, а пока сам пистолетиком не наиграется… Купил и себе, хоть я не позволяла. Пистолет все время был спрятан, а вчера взял его, потому что захотел поиграть, – объясняет теща задержанного.

Прибежала от соседки с рукой в гипсе на защиту мужа и Нина.

Женщина уверенна: если бы мужчина не пригрозил пистолетом, помощи медиков пришлось бы ждать долго:

– Каждый мужчина вступился бы за свою жену, правильно? Правильно! А как только он достал пистолет – нетравматичный – через пять минут спустилась врач, – указывает на гипс Нина.

Дальше к съемочной группе чуть ли не с кулаками бросилась соседка, где накануне гостили Игорь с Ниной.

Вырывая микрофон у корреспондента, нецензурной бранью начинает убеждать, что Игорь – “нормальный мужик” и они с ним – “братва”. На вопрос, почему он ходил с пистолетом, отвечает:

– Да это детский пистолет! Погулял! Чего вы? – в промежутках между руганью замечает женщина.

Чтобы унять возмущенную соседку, съемочной группе даже пришлось вызвать патрульных.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, 36-летнего Игоря в марте уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без документов.

Сейчас же ему объявили подозрение по факту хулиганства. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.