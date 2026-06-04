Ведущий Миколиної погоди в программе Ранок у великому місті на ICTV2 Николай Луценко вспомнил, как ему удалось преодолеть депрессию.

Об этом он рассказал в разговоре со своей коллегой, ведущей Алиной Шаманской в рубрике 55 за 5, которая также выходит в эфире утреннего проекта. Полный випуск уже можно посмотреть на YouTube-каналі программы Ранок у великому місті.

Как Николай Луценко преодолел депрессию

По словам Луценко, многие люди ошибочно считают его постоянно веселым. Однако это лишь телевизионный образ, уточняет ведущий. На самом деле в его жизни случалось немало сложных периодов. Более того, в свое время он пережил депрессию.

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Николай Луценко объяснил, что для него это состояние означало полную потерю ощущения жизни.

— Это же организм, защита у него такая. Он не хочет принимать, потому что перегружен эмоционально. Я вроде бы и живой, и нет этих рецепторов. Я не чувствую эту жизнь. Вот это называется депрессией, — поделился ведущий.

По словам Луценко, он не принимал антидепрессанты. Выйти из тяжелого психологического состояния помогла смена обстановки.

Ведущий программы Миколина погода вспомнил, что поехал в Одессу, где море, атмосфера города и общение с людьми постепенно вернули ему желание жить.

— И как-то они меня вывели. Я сам не заметил, как мне захотелось жить, — признался он.

Телеведущий убежден, что человеку в таком состоянии важно найти то, что снова вызовет интерес к жизни.

Напомним, не так давно Николай Луценко перенес стентирование сердца и операцию по удалению катаракты. Еще раньше с ним случился инсульт, после которого он почти потерял способность говорить.

Источник : Ранок у великому місті

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