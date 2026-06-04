Одиннадцать европейских стран выступили за ужесточение доступа россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего туристического сезона.

Инициаторы заявляют, что действующие правила применяются неравномерно, что позволяет гражданам РФ искать страны с более лояльной выдачей виз.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо европейских министров к главе дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссару по вопросам внутренних дел и миграции Магнусу Бруннеру.

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По данным издания, инициативу поддержали страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Также к обращению присоединились Исландия и Норвегия, которые не входят в Европейский Союз, но являются частью Шенгенской зоны.

— 11 европейских стран хотят, чтобы Брюссель ужесточил доступ для российских туристов в Шенгенскую зону накануне периода летних отпусков, — говорится в сообщении.

Отдельно государства поддержали инициативу Эстонии по недопущению в Шенгенскую зону граждан РФ, которые принимали участие в боевых действиях.

Авторы обращения считают, что действующие рекомендации ЕС по выдаче виз применяются неодинаково.

В письме отмечается, что это создает условия для так называемого “визового шопинга” — когда заявители выбирают страны с более простыми процедурами получения документов.

По данным Schengen Barometer, в 2025 году количество заявок от граждан РФ на получение шенгенских виз было на 8% больше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году шенгенские визы получили 623 451 гражданин России против 565 719 в 2024 году.

Больше всего виз россиянам в 2025 году выдали Франция, Италия и Испания.

По информации Politico, вопрос планируют поднять во время встречи министров внутренних дел и юстиции стран ЕС.

Источники издания отмечают, что если предложение получит достаточную поддержку, его могут вынести на рассмотрение в ускоренном порядке еще до начала активного летнего сезона.

В то же время часть европейских столиц относится к этой идее осторожно.

Один из собеседников Politico отметил, что контакты граждан РФ с европейскими странами могут иметь и обратный эффект — демонстрировать россиянам европейские ценности и образ жизни.

Идея ужесточения визовых правил для граждан РФ обсуждается в Евросоюзе не впервые.

В марте восемь стран ЕС — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Швеция, Германия и Румыния — обратились к руководству Европейского Союза с призывом подготовить отдельные ограничения для действующих и бывших военнослужащих российской армии.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда заявил, что потенциальный въезд российских комбатантов в Шенгенскую зону может представлять долгосрочную угрозу безопасности для всех стран-членов.

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