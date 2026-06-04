Перед сезоном отпусков: 11 стран призвали ЕС ужесточить правила въезда россиян в Шенген
- 11 стран призвали ЕС ужесточить правила доступа россиян в Шенгенскую зону.
- Инициаторы говорят о неравномерном применении визовых правил.
Одиннадцать европейских стран выступили за ужесточение доступа россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего туристического сезона.
Инициаторы заявляют, что действующие правила применяются неравномерно, что позволяет гражданам РФ искать страны с более лояльной выдачей виз.
Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо европейских министров к главе дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссару по вопросам внутренних дел и миграции Магнусу Бруннеру.
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По данным издания, инициативу поддержали страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша и Швеция.
Также к обращению присоединились Исландия и Норвегия, которые не входят в Европейский Союз, но являются частью Шенгенской зоны.
— 11 европейских стран хотят, чтобы Брюссель ужесточил доступ для российских туристов в Шенгенскую зону накануне периода летних отпусков, — говорится в сообщении.
Отдельно государства поддержали инициативу Эстонии по недопущению в Шенгенскую зону граждан РФ, которые принимали участие в боевых действиях.
Авторы обращения считают, что действующие рекомендации ЕС по выдаче виз применяются неодинаково.
В письме отмечается, что это создает условия для так называемого “визового шопинга” — когда заявители выбирают страны с более простыми процедурами получения документов.
По данным Schengen Barometer, в 2025 году количество заявок от граждан РФ на получение шенгенских виз было на 8% больше, чем годом ранее.
Всего в прошлом году шенгенские визы получили 623 451 гражданин России против 565 719 в 2024 году.
Больше всего виз россиянам в 2025 году выдали Франция, Италия и Испания.
По информации Politico, вопрос планируют поднять во время встречи министров внутренних дел и юстиции стран ЕС.
Источники издания отмечают, что если предложение получит достаточную поддержку, его могут вынести на рассмотрение в ускоренном порядке еще до начала активного летнего сезона.
В то же время часть европейских столиц относится к этой идее осторожно.
Один из собеседников Politico отметил, что контакты граждан РФ с европейскими странами могут иметь и обратный эффект — демонстрировать россиянам европейские ценности и образ жизни.
Идея ужесточения визовых правил для граждан РФ обсуждается в Евросоюзе не впервые.
В марте восемь стран ЕС — Литва, Латвия, Эстония, Польша, Финляндия, Швеция, Германия и Румыния — обратились к руководству Европейского Союза с призывом подготовить отдельные ограничения для действующих и бывших военнослужащих российской армии.
Президент Литвы Гитанас Науседа тогда заявил, что потенциальный въезд российских комбатантов в Шенгенскую зону может представлять долгосрочную угрозу безопасности для всех стран-членов.