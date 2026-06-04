Силы беспилотных систем ВСУ поразили пограничный сторожевой корабль класса Светляк во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр).

Удар по кораблю класса Светляк в Крыму

По информации СБС, в ночь на 4 июня украинские воины нанесли удары по пограничному сторожевому кораблю класса Светляк проекту 10410 вблизи населенного пункта Юркино во временно оккупированном Крыму (акватория Азовского моря).

Сейчас смотрят

Как отметили в Силах беспилотных систем, корабль предназначен для контроля, защиты портов и суден, создания тактического рубежа противовоздушной и противолодочной обороны. Его длина – 49,5 м.

Корабль имеет вооружение 16 комплектов ПЗРК Игла, артиллерийскую установку АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы, утверждают в СБС ВСУ.

Экипаж корабля составляет около 28 человек, автономность – 10 суток (2,2 тыс. миль).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кроме корабля, Силы беспилотной системы поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, систему навигации, цистерны, локомотивы и трансформаторы.

В частности, украинские воины нанесли удары по ЗРГК Панцирь-С1 в населенном пункте Стрелковое Херсонской области.

Также поражена радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в Саках, локомотивы во Владиславовке и Раздольном в оккупированном Крыму.

Как добавили в СБС, поражены трансформаторы в Булавинском и Углегорске, а также цистерны с горюче-смазочными материалами в Маковке Донецкой области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.