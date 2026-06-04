ВСУ поразили российский сторожевой корабль Светляк в Крыму
- Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 4 июня успешно поразили российский пограничный сторожевой корабль класса Светляк в оккупированном Крыму и зенитный комплекс Панцирь-С1 Херсонской области.
- Кроме этого, под удары украинских воинов попали локомотив, трансформатор, цистерна с топливом и навигационная система в Донецкой области и Крыму.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили пограничный сторожевой корабль класса Светляк во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр).
Удар по кораблю класса Светляк в Крыму
По информации СБС, в ночь на 4 июня украинские воины нанесли удары по пограничному сторожевому кораблю класса Светляк проекту 10410 вблизи населенного пункта Юркино во временно оккупированном Крыму (акватория Азовского моря).
Как отметили в Силах беспилотных систем, корабль предназначен для контроля, защиты портов и суден, создания тактического рубежа противовоздушной и противолодочной обороны. Его длина – 49,5 м.
Корабль имеет вооружение 16 комплектов ПЗРК Игла, артиллерийскую установку АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы, утверждают в СБС ВСУ.
Экипаж корабля составляет около 28 человек, автономность – 10 суток (2,2 тыс. миль).
Кроме корабля, Силы беспилотной системы поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, систему навигации, цистерны, локомотивы и трансформаторы.
В частности, украинские воины нанесли удары по ЗРГК Панцирь-С1 в населенном пункте Стрелковое Херсонской области.
Также поражена радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в Саках, локомотивы во Владиславовке и Раздольном в оккупированном Крыму.
Как добавили в СБС, поражены трансформаторы в Булавинском и Углегорске, а также цистерны с горюче-смазочными материалами в Маковке Донецкой области.