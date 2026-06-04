Украина возвращает своих защитников из плена и предоставляет им комплексную государственную поддержку.

Возможно ли увольнение с военной службы после плена в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Могут ли освобожденные из плена военнослужащие уволиться с военной службы

Военнослужащие, которые вернулись из плена, имеют право на увольнение со службы.

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Такое право установлено законом Украины О воинской обязанности и военной службе. При этом дата освобождения из плена не влияет на возможность реализации этого права.

Согласно законодательству, военные, которые были освобождены из плена, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Они могут вернуться в армию только по собственному желанию.

Это означает, что бывшие военнопленные имеют право самостоятельно решать, хотят ли они возвращаться к службе, учитывая физическое и психологическое состояние.

Кто имеет право на увольнение с военной службы после плена

Положение закона распространяется на всех военных, которым официально присвоен статус лиц, освобожденных из плена, независимо от того, когда именно произошел обмен.

В случае принятия решения об увольнении со службы, военный также имеет право на единовременную денежную помощь.

Военнослужащие, которые были освобождены из плена, и не желают продолжать службу, могут подать рапорт на увольнение с военной службы на имя командира воинской части. В качестве основания для увольнения в документе указать факт пребывания в плену.

Военные, вернувшиеся из плена, также имеют гарантированное право на дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней с полным сохранением денежного обеспечения.

Этот отпуск не может быть разделен на части и обязательно предоставляется по желанию самого военнослужащего. Исключение составляют люди, которые после освобождения из плена решили оставить военную службу. Отозвать военного из такого отпуска можно только с его письменного согласия.

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