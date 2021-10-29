У Василькові Київської області чоловік погрожував зброєю водіям та медсестрі приймального відділення лікарні, щоб його дружині якомога швидше надали медичну допомогу.

36-річного Ігоря розлютило те, що в швидкій пообіцяли прибути на виклик за годину, а вільне таксі мало з’явитись за 30-40 хвилин.

Через це чоловік почав зупиняти машини, погрожуючи водіям пневматичним пістолетом, а коли дістався до лікарні – то й медсестрі приймального відділення Тетяні Острадчук, бо та попросила зачекати п’ять хвилин, поки прийде лікар із відділення травматології.

До прибуття поліцейських Ігор втік із лікарні, залишивши дружину Ніну саму. По дорозі пістолет викинув у кущі.

Коли ж чоловіка затримали, намагався довести правоохоронцям, що зброї при собі не мав. Проте згодом з’ясувалося, що цього правопорушника вже розшукували за погрозу зброєю випадковим водіям.

Медики тим часом наклали жінці, у якої був вивих ліктьової кістки, гіпс.

За словами старшої медсестри приймального відділення Людмили Демченко, пацієнтка була у стані алкогольного сп’яніння.

– Їй пропонували госпіталізацію, але вона відмовилася. Сказала, що вивих у неї трапляється не вперше, – говорить старша медсестра.

Того вечора Ніна травмувалася, коли поверталася від кумів. Жінка втратила рівновагу й упала, коли на неї несподівано гавкнув пес.

Журналістці Надзвичайних новин Олені Ровенчук вдалося поспілкуватися із тещею, дружиною та сусідкою. Усі як одна захищають Ігоря.

Теща Лариса розповідає: зять купив собі пістолет, бо не награвся в дитинстві іграшковим.

– Хоч йому і 36 років, але він ще дитина. Оце купує малому цяцьки, а поки що й сам пістолетиком не награється… Купив і собі, хоч я не дозволяла. Пістолет увесь час був захований, а вчора взяв його, бо захотів погратися, – пояснює теща затриманого.

Прибігла від сусідки із рукою в гіпсі на захист чоловіка й Ніна.

Жінка певна: якби чоловік не пригрозив пістолетом, допомоги медиків довелося б чекати довго:

– Кожен чоловік заступився б за свою дружину, правильно? Правильно! А щойно він дістав пістолет – нетравматичний – за п’ять хвилин спустилася лікарка, – показує на гіпс Ніна.

Далі до знімальної групи ледь не з кулаками кинулася сусідка, де напередодні гостювали Ігор з Ніною.

Вириваючи мікрофон у кореспондентки, нецензурною лайкою починає переконувати, що Ігор – “нормальний мужик” і вони з ним – “братва”. На запитання, чому він ходив із пістолетом, відповідає:

– Та то дитячий пістолет! Погуляв! Чого ви? – у проміжках між лайкою зауважує жінка.

Щоб вгамувати обурену сусідку, знімальній групі навіть довелося викликати патрульних.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, 36-річного Ігоря в березні вже притягали до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та без документів.

Нині ж йому оголосили підозру через хуліганство. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.