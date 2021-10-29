В польском городе Валбжих, что в Нижнесилезском воеводстве, владелец местного бара выбил глаз гражданину Украины.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 23 октября, около полуночи, но в полиции пока не комментируют его из-за того, что продолжается следствие.

Уполномоченная президента Польши по делам иностранцев Ирэна Рерич сообщила, что между посетителем и владельцем паба произошла потасовка из-за того, что гражданин Украины отказался платить за вход.

Сначала между мужчинами возник словесный спор, быстро переросший в рукопашную. Владелец бара схватил посетителя и толкнул на стеклянную дверь, которая разбилась. Один из обломков попал в глаза украинцу.

Мужчину госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами лица. Пока известно, что он потерял глаз и его ждет еще одна операция. Украинцу наложили с десяток швов.

Гражданин Украины, с которым произошел инцидент, официально проживает и работает в Польше, поэтому работодатель оказал ему помощь с юридической поддержкой.

Правоохранители изучают видео с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Источник: Dziennik Walbrzych