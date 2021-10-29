У польському місті Валбжих, що у Нижньосілезькому воєводстві, власник місцевого бару вибив око громадянину України.

Відомо, що інцидент стався у суботу, 23 жовтня, близько опівночі, але у поліції поки не коментують його через те, що триває слідство.

Уповноважена президента Польщі у справах іноземців Ірена Реріч повідомила, що між відвідувачем та власником пабу сталася бійка через те, що громадянин України відмовився платити за вхід.

Спершу між чоловіками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у рукопашну. Власник бару схопив відвідувача і штовхнув на скляні двері, які розбилися. Один із уламків потрапив в око українцю.

Чоловіка госпіталізували до лікарні з важкими травмами обличчя. Наразі відомо, що він втратив око і на нього чекає ще одна операція. Українцю наклали з десяток швів.

Громадянин України, з яким стався інцидент, офіційно проживає та працює в Польщі, тому роботодавець надав йому допомогу з юридичною підтримкою.

Наразі правоохоронці вивчають відео з камер відеонагляду та допитують свідків.

Джерело: Dziennik Walbrzych