Хотел познакомиться: в Херсоне мужчина взял в заложники кассиршу

В Херсоне мужчина взял в заложники одну из работниц торгово-развлекательного центра, объясняя это тем, что таким образом пытался познакомиться с ней.

Переполох в торгово-развлекательном центре начался со скандала в караоке-баре. Вдруг туда ворвался молодой человек и потребовал у женщины-бармена вернуть ему деньги. Она не поняла странной претензии и нажала тревожную кнопку.

Тогда неадекват выбежал наружу и бросился в соседний павильон: там схватил кассиршу и приставил нож к горлу, взяв ее в заложники. На вызов немедленно приехала полиция. С террористом начали переговоры, чтобы освободить женщину.

В конце концов молодой человек согласился отпустить заложницу. Она убежала – целая и невредимая. После того, как мужчину задержали, он начал говорить какую-то ерунду — мол, хотел таким образом познакомиться с девушкой.

Оригинальным поклонником оказался 30-летний наркозависимый безработный местный житель. Сейчас мужчине сообщили о подозрении сразу в двух резонансных преступлениях — захвате заложников и хулиганстве с применением холодного оружия.

Его арестовали на два месяца и отправили в СИЗО. За свой опасный способ знакомства он может сесть в тюрьму на 15 лет.