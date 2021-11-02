Хотів познайомитися: у Херсоні чоловік взяв у заручники касирку

У Херсоні чоловік взяв у заручники одну з працівниць торговельно-розважального центру, пояснючи це тим, що у такий спосіб намагався познайомитися з нею.

Переполох у торговельно-розважальному центрі почався зі скандалу в караоке-барі. Раптом туди увірвався молодик і почав вимагати в жінки-бармена повернути йому гроші. Вона не зрозуміла дивної претензії й натисла на тривожну кнопку.

Тоді неадекват вибіг назовні й кинувся у сусідній павільйон: там схопив касирку та приставив їй ніж до горла, взявши її у заручники. На виклик негайно приїхала поліція. З терористом почали перемовини, щоб визволити жінку.

Зрештою молодик погодився відпустити заручницю. Вона втекла – ціла та неушкоджена. Після того, як чоловіка затримали, він почав говорити якісь нісенітниці – мовляв, хотів у такий спосіб познайомитися з дівчиною.

Оригінальним залицяльником виявився 30-річний наркозалежний безробітний місцевий мешканець. Наразі чоловіку повідомили про підозру відразу у двох резонансних злочинах – захоплення заручників та хуліганство із застосуванням холодної зброї.

Його арештували на два місяці й відправили в СІЗО. За свій небезпечний спосіб знайомства він може сісти у в’язницю на 15 років.