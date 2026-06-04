Закон Украины О воинской обязанности и военной службе содержит основания для увольнения с военной службы.

Факты ICTV рассказывают, кто имеет право на увольнение с военной службы в Украине в 2026 году.

Увольнение с военной службы 2026: основания

Согласно с законом, основания для увольнения с военной службы имеют:

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лица, которым была установлена инвалидность;

лица, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу (признаны непригодными или временно непригодными на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии);

люди, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе;

люди, которые находились в плену, если они не выразили желание продолжать военную службу;

лица, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

лица, назначенные на должность — судьи, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судьи Конституционного Суда Украины, руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Увольнение с военной службы также возможно в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава).

Основания для увольнения военнослужащих, проходящих службу по контракту

Для военнослужащих, проходящих службу по контракту, кроме вышеуказанных, предусмотрены дополнительные основания для увольнения. В частности:

По собственному желанию — для иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят службу по контракту в ВСУ, но не ранее шести месяцев непрерывной службы.

В связи с окончанием срока службы — после окончания срока контракта, заключенного во время действия военного положения, при условии, что военнослужащий не изъявил желания продолжать службу.

В связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытания — касается случаев, когда военнослужащий не соответствует требованиям, установленным во время испытательного срока.

В связи со служебным несоответствием — применяется случаев, когда военнослужащий не выполняет свои служебные обязанности должным образом.

Основания для увольнения военнослужащих по семейным обстоятельствам

Основания для увольнения с военной службы также могут быть по семейным обстоятельствам (перечень определяется частью 12 статьи 26 закона Украины).

Во время действия военного положения с военной службы могут уволиться:

женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

женщины-военнослужащие в связи с беременностью;

женщина в случае, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащий у которого на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (не касается лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов);

военнослужащий, который самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

военнослужащий, имеющий ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, умер или отбывает наказание в местах лишения свободы;

военнослужащий, воспитывающий ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (если отсутствуют другие лица, которые обязаны его воспитывать);

военнослужащий, содержащий совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

военнослужащий, который должен осуществлять постоянный уход за женой или мужем с инвалидностью I или II группы;

военнослужащий, который должен осуществлять опеку над человеком, признанным судом недееспособным (если нет возможности осуществлять опеку другим лицам);

военнослужащий, воспитывающий ребенка, больного тяжелыми врожденными пороками развития, с редкими орфанными заболеваниями, тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, детским церебральным параличем, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), тяжелыми психическими расстройствами, хроническими или острыми заболеваниями почек (IV степень);

военнослужащий, воспитывающий ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи;

военнослужащий, который должен осуществлять уход за женой или мужем с инвалидностью III группы, которая была установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия одного из парных органов, конечностей (конечности), стоп ног (стопы ноги), кисти (кистей) руки, или при наличии у жены (мужа) с инвалидностью III группы психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

военнослужащий, который должен осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), который является лицом с инвалидностью I или II группы (если нет других членов семьи, которые могут осуществлять уход).

Основания для увольнения с военной службы имеют военнослужащие, которые являются:

усыновителями, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки; приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами, попечителями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота или ребенок в возрасте до 18 лет, лишенный родительской опеки.

Поэтому основания для увольнения военнослужащих в Украине зависят от ряда факторов, в частности от семейных обстоятельств, состояния здоровья человека и других уважительных причин.

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