Два месяца назад житель Киева Владислав Блецко в машине такси сервиса Уклон попал в аварию. Автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся.

Водитель и пассажир отделались синяками. Патрульные зафиксировали на месте: водительза рулем пьяный, и это у него не впервые.

— В его крови 0,95 промилле, он пьян, и в пятый раз был пойман за рулем нетрезвым, два из которых под наркотическим опьянением. При этом у него не было при себе ни паспорта, ни водительских прав. Поскольку год-полтора назад полиция их забрала за то, что он управлял в нетрезвом состоянии, – говорит Влад.

На водителя составили протокол. Влад обнаружил, что в ДТП пострадал его ноутбук. Он вогнулся и не включается. Техника дорогая — 96 тыс. грн. Патрульные посоветовали попросить у водителя расписку, что тот возместит ему эти убытки.

Расписку составили. Водитель божился – деньги вернет. Но уже через три дня перестал отвечать на звонки. Влад обратился к сервису Уклон, который с тем пьяным водителем его и соединил.

— Они ответили, что за это они ответственности не несут, что это к водителю, что они информационное бюро. Мы не такси, мы не отвечаем, водитель виноват, вот с водителем и общайтесь, – добавляет мужчина.

То есть большинство онлайн-сервисов, работающих через мобильные приложения, – это не службы такси, а только диспетчеры. Соединяют пассажира с водителем. Не более. При этом водителей никак не проверяют – ни опыт вождения, ни даже наличие прав. Более 200 тыс. водителей в Украине вообще работают нелегально. Не платят налоги. И за все, что случится в пути, онлайн-сервисы не ответственны. Это указано в пользовательском соглашении. Его нужно читать, когда загружаете приложение в смартфон.

— Почитайте, какие услуги предоставляет вам служба, за что она отвечает или не отвечает, за что отвечает водитель. Большинство онлайн-платформ откровенно и прямо пишут, что мы не являемся перевозчиками – мы онлайн-платформы. Мы предоставляем информацию и связываем вас с водителем, и ответственность за поездку несет водитель, — говорит спикер Ассоциации перевозчиков Александр Дяченко.

Первое, что следовало делать Владу, – требовать, чтобы в протоколе на месте аварии его указали потерпевшим. Это важно, говорят адвокаты.

Адвокат Надежда Шуляк советует парню просить суд приобщить его материальный ущерб к делу о пьяном водителе. Тогда водителя обяжут вернуть деньги. Влад уже написал заявление в полицию — чтобы водителя хоть нашли.