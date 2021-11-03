Два місяці тому житель Києва Владислав Блецко у машині таксі сервісу Уклон потрапив в аварію. Автівка вилетіла на зустрічну смугу і перевернулася.

Водій та пасажир відбулися синцями. Патрульні зафіксували на місці: водій за кермом п’яний, і це вже не вперше.

— У його крові 0,95 проміле, він п’яний і вп’яте був спійманий за кермом напідпитку, два з котрих під наркотичним сп’янінням. При цьому в нього не було не було з собою ні паспорта, ні водійських прав. Оскільки рік-півтора тому поліція їх забрала за те, що він керував у нетверезому стані, – каже Влад.

На водія склали протокол. Влад виявив, що в ДТП постраждав його ноутбук. Він увігнувся і не вмикається. Техніка дорога – 96 тис. грн. Патрульні йому порадили попросити розписку у водія, що він відшкодує йому ці збитки.

Розписку склали. Водій божився – гроші поверне. Але вже за три дні перестав відповідати на дзвінки. Влад звернувся до сервісу Уклон, який з тим п’яним водієм його і з’єднав.

— Вони відповіли, що за це вони не відповідальні, що це до водія, що вони – інформаційне бюро. Ми не таксі, ми не відповідальні. Винен водій, от з водієм і спілкуйтеся, – додає чоловік.

Тобто більшість онлайн-сервісів, які працюють через мобільні додатки, – це не служби таксі, а лише диспетчери. З’єднують пасажира з водієм. Не більше. Водночас у водіїв ніяк не перевіряють ні досвід кермування, ні навіть наявність прав. Понад 200 тис. водіїв в Україні взагалі працюють нелегально. Не платять податків. І за все, що трапиться в дорозі, онлайн-сервіси не відповідальні. Це зазначено в користувацькій угоді. Її треба читати, коли завантажуєте застосунок у смартфон.

— Почитайте, які послуги надає вам служба, за що вона відповідає чи не відповідає, за шо відповідає водій. Більшість онлайн-платформ відверто і прямо пишуть, що ми не перевізники – ми онлайн-платформи. Ми надаємо інформацію і зв’язуємо вас із водієм. І відповідальність за поїздку несе водій, – каже речник Асоціації перевізників Олександр Дяченко.

Перше, що слід було робити Владу, – вимагати, щоби в протоколі на місці аварії його зазначили потерпілим. Це важливо, кажуть адвокати.

Адвокатка Надія Шуляк радить хлопцю просити суд долучити його матеріальну шкоду до справи про п’яного водія. Тоді кермувальника зобов’яжуть повернути гроші. Влад уже написав заяву в поліцію, щоби того водія хоч знайшли.