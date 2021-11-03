В Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, которая загадочно исчезла 18 дней назад

В Австралии нашли живую 4-летнюю девочку, пропавшую без вести 18 дней назад. Ребенка нашли в закрытом доме 36-летнего мужчины в Карнарвоне в Западной Австралии.

The moment Cleo was rescued pic.twitter.com/arusYi9kCa — WA Police Force (@WA_Police) November 3, 2021

4-летняя Клео Смит загадочно исчезла из палатки в туристическом кемпинге в 50 км от города Карнарвон. Ребенок пропал в ночь на 16 ноября — в последний раз видели, как она спала в палатке в 1.30. Когда ее родители проснулись в шесть утра – девочки уже не было. Она исчезла вместе со спальным мешком, в котором спала.

После исчезновения ребенка полиция начала массовые обыски, а за информацию о местонахождении Клео обещали награду в 1 млн австралийских долларов. Правоохранители получили подсказку обыскать дом 36-летнего австралийца.

Полиция ворвалась в его дом утром в среду, 3 ноября, где и обнаружила ребенка живым и невредимым.

– В одной из комнат они нашли маленькую Клео. Один из офицеров поднял ее на руки и спросил: Как тебя зовут? Она сказала: Меня зовут Клео, – сказал заместитель комиссара полиции Кол Бланш.

Сейчас девочка уже со своими родителями. Ее мать Элли Смит написала в Instagram: Наша семья снова вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ellie Smith (@elliejaydee23)

Полиция не разглашает детали инцидента, но известно, что 36-летний мужчина находится под стражей, где его допрашивают следователи. Правоохранители лишь отметили, что задержанный не имеет отношения к семье Смитов.

Фото: WA Police Force