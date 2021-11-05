Срок отбывания наказания для подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского составит не более семи лет.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Сейчас ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Однако будет учитываться тот факт, что подозреваемый является несовершеннолетним.

– Кроме того, мы постараемся добиваться, хотя это другая история, о привлечении к ответственности родителей. Нам всем нужно помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети, но и родители, а также окружение, – отмечает генеральный прокурор.

По убеждению Ирины Венедиктовой, аварии на дороге в Украине происходят из-за тотального, наглого и циничного неуважения к закону, человеческой жизни. И на этих примерах растут дети.

– Здесь вопрос в жестком нетолерантном отношении к любым злоупотреблениям. В США, например, за преступления с летальными случаями назначают 24-26 лет лишения свободы. В Германии судебная практика считает это умышленным убийством и назначает пожизненное лишение свободы, – говорит Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор считает, что министр юстиции Денис Малюська предложил хорошую идею о том, чтобы забирать у нарушителей авто.

– Мы, украинцы, – очень свободолюбивая нация. Для нас воля – это все. Если мы не боимся ответственности и лишения свободы, давайте забирать еще и авто, – предложила Ирина Венедиктова.

По словам генерального прокурора, в Украине за 2021 год в авариях на дорогах умерло 2,5 тыс. человек.

35 несовершеннолетних стали виновниками ДТП, 800 детей пострадали.

Количество летальных исходов в ДТП в 2020 году составило 3,5 тыс.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

58-летний водитель последнего транспортного средства погиб на месте.

Трех пассажиров Infiniti – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – госпитализировали в больницу.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.

Подозреваемый, пока находился в больнице, пытался ввести следствие в заблуждение. Несовершеннолетний, зайдя в туалет, с чужого телефона позвонил на линию 102 и сообщил о похищении Infiniti.

По факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

28 октября подозреваемому в смертельном ДТП Николаю Харьковскому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.