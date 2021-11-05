Термін відбування покарання для підозрюваного в смертельній ДТП у Харкові Миколи Харківського становитиме не більше семи років.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Наразі йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Однак враховуватиметься той факт, що підозрюваний є неповнолітнім.

– Крім того, ми домагатимемося, хоча це інша історія, про притягнення до відповідальності батьків. Нам всім потрібно пам’ятати, що за такі злочини несуть відповідальність не тільки діти, а й батьки та оточення, – зазначає генеральний прокурор.

На переконання Ірини Венедіктової, аварії на дорозі в Україні стаються через тотальну, зухвалу та цинічну неповагу до закону, людського життя. І на цих прикладах зростають діти.

– Тут питання в жорсткому нетолерантному ставленню до будь-яких зловживань. У США, наприклад, за злочини із летальними випадками призначають 24-26 років позбавлення волі. У Німеччині судова практика вважає це умисним вбивством і призначає довічне позбавлення волі, – говорить Ірина Венедіктова.

Генеральний прокурор вважає, що міністр юстиції Денис Малюська запропонував гарну ідею про те, щоб забирати в порушників авто.

– Ми, українці, – дуже свободолюбна нація. Для нас воля – це все. Якщо ми не боїмося відповідальності та позбавлення волі, забираймо ще й авто, – запропонувала Ірина Венедіктова.

За словами генерального прокурора, в Україні за 2021 рік в аваріях на дорогах померло 2,5 тис. людей.

35 неповнолітніх стали винуватцями ДТП, 800 дітей постраждали.

Кількість летальних випадків у ДТП в 2020 році становила 3,5 тис.

Смертельна ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій Infiniti Микола Харківський проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

58-річний водій останнього транспортного засобу загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – госпіталізували до лікарні.

Водію Infiniti Миколі Харківському надали допомогу амбулаторно.

Підозрюваний, поки перебував у лікарні, намагався ввести слідство в оману. Неповнолітній, зайшовши до туалету, із чужого телефону зателефонував на лінію 102 та повідомив про викрадення Infiniti.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

28 жовтня підозрюваному в смертельній ДТП Миколі Харківському обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права застави.