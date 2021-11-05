28-летнего жителя Одесской области будут судить за изнасилование 10-летней падчерицы и сексуальное насилие в отношении 14-летнего пасынка.

Обвинительный акт в суд направили ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Падчерицу злоумышленник насиловал систематически с 2019 года по апрель 2021 года.

Преступные действия совершал дома, в лесополосе возле населенного пункта и в других местах.

Свои намерения мужчина воплощал в жизнь, используя доверие, авторитет, влияние на ребенка, особенно уязвимую ситуацию и неспособность сопротивляться.

Обвиняемый запугивал 10-летнюю падчерицу, чтобы никто не узнал о преступлении. Неоднократно ей подчеркивал, что взрослым, особенно матери, не нужно рассказывать о так называемых “играх”, потому что это их тайна.

Аргументировал он это тем, что мать, если узнает, может тяжело заболеть или даже умереть.

Страдала от действий злоумышленника не только падчерица, но и 14-летний пасынок. Мальчик пострадал в начале лета 2020 года.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения совершил сексуальное насилие над мальчиком, пока тот спал.

Сейчас обвиняемый по ходатайству прокуратуры находится под стражей. За это преступление ему предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Источник: Одесская обласная прокуратура