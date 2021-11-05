28-летнего жителя Одесской области будут судить за изнасилование 10-летней падчерицы и сексуальное насилие в отношении 14-летнего пасынка.
Обвинительный акт в суд направили ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Падчерицу злоумышленник насиловал систематически с 2019 года по апрель 2021 года.
Преступные действия совершал дома, в лесополосе возле населенного пункта и в других местах.
Свои намерения мужчина воплощал в жизнь, используя доверие, авторитет, влияние на ребенка, особенно уязвимую ситуацию и неспособность сопротивляться.
Обвиняемый запугивал 10-летнюю падчерицу, чтобы никто не узнал о преступлении. Неоднократно ей подчеркивал, что взрослым, особенно матери, не нужно рассказывать о так называемых “играх”, потому что это их тайна.
Аргументировал он это тем, что мать, если узнает, может тяжело заболеть или даже умереть.
Страдала от действий злоумышленника не только падчерица, но и 14-летний пасынок. Мальчик пострадал в начале лета 2020 года.
Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения совершил сексуальное насилие над мальчиком, пока тот спал.
Сейчас обвиняемый по ходатайству прокуратуры находится под стражей. За это преступление ему предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Источник: Одесская обласная прокуратура