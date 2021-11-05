28-річного жителя Одеської області судитимуть за зґвалтування 10-річної падчерки та сексуальне насильство щодо 14-річного пасинка.

Обвинувальний акт до суду скерували ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури.

Падчерку зловмисник кривдив систематично із 2019 року до квітня 2021 року.

Злочинні дії вчиняв вдома, у лісосмузі біля населеного пункту та в інших місцях.

Свої наміри чоловік втілював у життя, використовуючи довіру, авторитет, вплив на дитину, особливо вразливу ситуацію та неспроможність чинити опір.

Обвинувачений залякував 10-річну падчерку, щоб ніхто не довідався про злочин. Неодноразово їй наголошував, що дорослим, особливо матері, не потрібно розповідати про так звані “ігри”, бо це їхня таємниця.

Аргументував він це тим, що мати, якщо довідається, може важко захворіти або навіть померти.

Потерпала від дій зловмисника не лише падчерка, а й 14-річний пасинок. Хлопець постраждав на початку літа 2020 року.

Зловмисник напідпитку вчинив сексуальне насилля над хлопчиком, поки той спав.

Наразі обвинувачений за клопотанням прокуратури перебуває під вартою. За цей злочин йому передбачено до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Одеська обласна прокуратура