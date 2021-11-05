В Карпатах искали 12-летнего мальчика, отставшего от родителей во время восхождения

Сегодня, 5 октября, во время восхождения на гору Хомяк потерялся 12-летний подросток. Он отстал от родителей.

Сообщение об исчезновении мальчика поступило в 15:30.

— Во время спуска с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской ТО, отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя, — говорится на странице в соцсети Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что утром семья вышла на гору Хомяк по красному маршруту со стороны КПП урочища Жнец, близ села Татаров.В 14.00 подросток побежал вперед и отбился от родителей.

На поиски отправились две поисковые группы. Спасатели шли по красному маршруту, а вторая группа работала в районе ручья Розскильский.

— Около 16.55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова. Сообщил, что слева от него протекает ручей и сбросил координаты. В этом направлении уже двигалась поисково-спасательная группа, говорится в сообщении.

В 18.38 спасатели нашли заблудившегося ребенка. Сейчас подросток находится вне опасности. Его состояние удовлетворительное.