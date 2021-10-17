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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Карпатах спасатели нашли туриста, заблудившегося в горах

В Карпатах спасатели нашли туриста, заблудившегося в горах

Спасатели нашли туриста, заблудившегося во время прогулки на горе Магура во Львовской области. Харьковчанин сам обратился в спасательную службу, когда понял, что сошел с маршрута.

Сообщение от жителя Харькова поступило вечером 16 октября. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, мужчина самостоятельно пошел по туристической маркированной тропе на гору из села Либохора, расположенного в Стрыйском районе.

Однако во время восхождения на гору Магура он сошел с запланированного маршрута и заблудился. При поиске с мужчиной периодически появлялась неустойчивая телефонная связь.

Работники поисково-спасательной части и специального центра быстрого реагирования ГСЧС разбились на четыре поисковые группы.

Ночью заблудившегося туриста нашли между горой Магура и урочищем. Мужчину доставили в село Либохора. В ГСЧС отметили, что ему не нужна была медицинская помощь.

Для поисковой операции привлекли 25 спасателей, служебного пса и пять единиц специальной техники, в частности, снегоболотоход Богун.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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