У Карпатах шукали 12-річного хлопчика, який відстав від батьків під час сходження

Сьогодні, 5 жовтня, під час сходження на гору Хом’як загубився 12-річний підліток. Він відстав від батьків.

Повідомлення про зникнення хлопчика надійшло о 15.30.

– Під час сходу з гори Хом’як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТО, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім’єю приїхав на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя, – йдеться на сторінці у соцмережі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС повідомили, що вранці сім’я вийшла на гору Хом’як по червоному маршруту з боку КПП урочища Женець, поблизу села Татарів. О 14.00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.

На пошуки відправилися дві пошукові групи. Рятувальники йшли по червоному маршруту, а друга група працювала в кулуарі потічка Розскільський.

– Близько 16.55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику. Повідомив, що зліва від нього протікає потічка і скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група, – йдеться в повідомленні.

О 18.38 рятувальники знайшли заблукалу дитину. Наразі підліток перебуває в небезпеці. Його стан задовільний.