В Виннице так называемый бизнесмен создал международную преступную схему под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Ее участники обманули по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины на сумму около $1 млн.

Организатор создал несколько частных компаний, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

Мошенники предлагали клиентам, преимущественно подыскиваемым в интернете иностранцам, полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства – по заключению фиктивного брака, внесению недостоверных данных в документы, поиску суррогатных матерей.

Однако они создавали только впечатление о своей деятельности, чтобы отсрочить время разоблачения преступной деятельности.

За свои услуги брали от $30 до $50 тыс., после получения которых прекращали общение с клиентами.

В редких случаях суррогатные матери рожали детей.

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах, помещениях и автомобилях фигурантов, откуда изъяли доказательства мошенничества: медицинскую документацию, свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины, договоры о предоставлении посреднических услуг, заявления о признании отцовства, нотариальные доверенности, черную бухгалтерию, банковские карты и т. п.

Брали деньги и исчезали: мошенники заработали на суррогатном материнстве $1 млн / 3 фотографии

Объявлено подозрение организатору и его сообщнице по ч. 4 ст. 190 УКУ – Мошенничество. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие также работает над выявлением всех причастных к противоправной деятельности, в частности, относительно незаконных сделок, объектом которых является человек. То есть речь идет также о ч. 2 ст. 149 УКУ – Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека. Ею также предусмотрено лишение свободы от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.