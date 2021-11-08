У Вінниці так званий бізнесмен створив міжнародну злочинну схему під виглядом надання фіктивних послуг за програмою сурогатного материнства.

Її учасники ошукали щонайменше 50 іноземців та громадян України на суму майже $1 млн.

Організатор створив кілька приватних компаній, зокрема й псевдоклініку, не маючи ні ліцензії на ведення медичної практики, ні штату лікарів.

Шахраї пропонували клієнтам, переважно іноземцям, яких підшукували в інтернеті, повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства – з укладення фіктивного шлюбу, внесення недостовірних даних до документів, пошуку сурогатних матерів.

Проте вони створювали тільки уявлення своєї діяльності, щоб відтермінувати час викриття злочинної діяльності.

За свої послуги брали від $30 тис. до $50 тис., після отримання яких припиняли спілкування з клієнтами.

В поодиноких випадках сурогатні матері народжували дітей.

Співробітники СБУ провели обшуки в офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів, звідки вилучили докази шахрайства: медичну документацію, свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України, договори з іноземцями про надання посередницьких послуг, заяви про визнання батьківства, нотаріальні довіреності, чорну бухгалтерію, банківські картки тощо.

Брали гроші й зникали: шахраї заробили на сурогатному материнстві $1 млн / 3 фотографии

За матеріалами справи оголошено підозру організатору та його спільниці за ч. 4 ст. 190 ККУ – Шахрайство. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство також працює над виявленням всіх причетних до протиправної діяльності, зокрема щодо незаконних угод, об’єктом яких є людина. Тобто йдеться також про ч. 2 ст. 149 ККУ – Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Нею також передбачено позбавлення волі від п’яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої.