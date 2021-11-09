Соломенский районный суд в городе Киеве приговорил 32-летнего уроженца Николаевской области к 5,5 годам лишения свободы за грабеж и изнасилование 19-летней киевлянки.

С осужденным девушка познакомилась 20 апреля. Тогда мужчина обещал ей помочь с трудоустройством.

Однако, когда киевлянка пришла к нему на встречу на следующий день, тот изнасиловал ее и забрал из сумки телефон и деньги.

Задержали фигуранта дела сотрудники Соломенского управления полиции во время отработки прилегающей территории. При нем правоохранители нашли и вещи пострадавшей.

Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбойного нападения.

В связи с этим задержанному назначили наказание по совокупности преступлений, частично прибавив к основному сроку – пять лет и три месяца – неотбытое наказание за разбой.

Таким образом в целом за решеткой мужчина проведет пять с половиной лет.

В Одессе за изнасилование и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних падчерицы и пасынка будут судить 28-летнего жителя Одесской области.

10-летнюю девочку злоумышленник насиловал систематически с 2019 года по апрель 2021 года.

По отношению к 14-летнему мальчику мужчина совершил сексуальное насилие летом 2020 года. Ребенок на момент совершения преступления спал.