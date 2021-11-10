В Одессе через пять суток разыскали водителя автомобиля Opel, который на пешеходном переходе сбил насмерть 15-летнюю девушку, травмировал ее 21-летнего брата и скрылся.

Все это время 28-летний уроженец Одесской области скрывался в арендованном доме своего приятеля на улице Каманина.

Водитель, пока его разыскивала полиция, не выходил из квартиры, избавился от своего мобильного телефона и постоянно менял операторов мобильной связи на новом гаджете.

Во время обыска в квартире, в которой скрывался человек, правоохранители изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к аварии, – ключи от машины и свидетельство о ее регистрации.

Как установили полицейские, 28-летний мужчина некоторое время жил на территории соседнего государства. После совершения преступления с нанесением тяжких телесных повреждений начал скрываться от иностранных правоохранительных органов на территории Одесской области.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

5 суток не выходил из квартиры: в Одессе разыскали виновника смертельного ДТП / 2 фотографии

Смертельное ДТП в Одессе с участием 28-летнего водителя Opel произошло 4 ноября. Мужчина сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, ее 21-летнего брата и скрылся.

Девушка погибла на месте происшествия, парня с переломом ноги госпитализировали в больницу.

Полиция ввела в действие специальную операцию Перехват. Через несколько часов автомобиль нашли во дворах домов на улице Лунина. Поиск водителя продолжался до 9 ноября.