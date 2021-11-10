В Одесі через п’ять діб розшукали водія автомобіля Opel, який на пішохідному переході збив на смерть 15-річну дівчину, травмував її 21-річного брата та втік .

Увесь цей час 28-річний уродженець Одеської області переховувався в орендованій оселі свого приятеля на вулиці Каманіна.

Водій, поки його розшукувала поліція, не виходив з квартири, позбувся свого мобільного телефона та постійно змінював операторів мобільного зв’язку на новому гаджеті.

Під час обшуку в квартирі, в якій переховувався чоловік, правоохоронці вилучили речові докази, які свідчать про його причетність до аварії, – ключі від автівки та свідоцтво про її реєстрацію.

Як встановили поліцейські, 28-річний певний час мешкав на території сусідньої держави. Після скоєння злочину з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень почав переховуватися від іноземних правоохоронних органів на території Одеської області.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

5 діб не виходив із квартири: в Одесі розшукали винуватця смертельної ДТП / 2 фотографии

Смертельна ДТП в Одесі за участі 28-річного водія Opel сталася 4 листопада. Чоловік збив на пішохідному переході 15-річну дівчину, її 21-річного брата та втік.

Дівчина загинула на місці події, хлопця із переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Поліція ввела в дію спеціальну операцію Перехоплення. За кілька годин автомобіль знайшли в дворах будинків на вулиці Луніна. Пошук водія тривав до 9 листопада.