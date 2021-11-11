К Ровенской АЭС угрожали применить акт ядерного терроризма. Сообщение такого содержания поступило на официальный электронный адрес атомной электростанции 10 ноября в 18.16.

Руководство АЭС срочно созвало заседание антитеррористического штаба и оповестило территориальные органы полиции, СБУ, руководство Энергоатома, Укрэнерго, Государственной инспекции ядерного регулирования.

Чтобы усилить физическую защиту объекта, на Ровенской АЭС позаботились об идентификации персонала по биометрическим признакам.

Спецслужбы осмотрели основное оборудование реакторных отделений энергоблоков №1-4, помещения и здания электростанции, обследовали периметр защищенной зоны и прилегающей территории и особо важные объекты Ровенской АЭС за пределами защищенной зоны.

Запрещенных предметов, которые могли быть использованы с диверсионной целью, не обнаружено.

Ровенская АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомной электростанции и прилегающей территории не менялось и находится в пределах норм.

Джерело: Ровенская АЭС

Фото: Ровенская АЭС