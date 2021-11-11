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Факты / Происшествия

В Харькове на месте ДТП с подростками сбили полицейского

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Харькове на месте ДТП с подростками сбили полицейского

В Харькове на проспекте Науки, где сегодня произошла авария, в ходе которой пострадали дети, сбили полицейского.

Как сообщили правоохранители, патрульная полиция остановила автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя женщина решила не продолжать разговор и поехала с места.

Именно таким образом она и наехала на инспектора патрульной полиции. В результате ДТП травмировались полицейский и сама женщина, находившаяся за рулем автомобиля Mazda. Их обоих госпитализировали.

Это не единственная авария в городе сегодня. Так, 11 ноября на проспекте Науки в Харькове произошло ДТП, во время которого внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух пешеходов.

В результате аварии травмы получили 13-летние подростки — мальчик и девочка. По словам очевидцев, водитель внедорожника хотел проскочить на зеленый свет, но не успел и врезался в пешеходов на зебре.

Виновника ДТП в Харькове задержали. Полиция подозревает, что водитель Toyota находился под действием психотропных или наркотических веществ.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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