У Харкові на проспекті Науки, де сьогодні сталася аварія, під час якої постраждали діти, збили поліцейського.

Як повідомили правоохоронці, патрульна поліція зупинила автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейськими 35-річна жінка вирішила не продовжувати розмову і поїхала з місця.

Саме у цей час вона наїхала на інспектора патрульної поліції. Внаслідок ДТП травмувалися поліцейський та жінка, яка перебувала за кермом автомобіля Mazda. Їх обох госпіталізували.

Це не єдина аварія у місті за сьогодні. Так, 11 листопада на проспекті Науки у Харкові сталася ДТП, під час якої позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів.

Внаслідок аварії травми дістали 13-річні підлітки – хлопець і дівчина. За словами очевидців, водій позашляховика хотів проскочити на зелене світло, але не встиг і врізався у пішоходів на зебрі.

Винуватця ДТП в Харкові затримали. Поліція підозрює, що водій Toyota перебував під дією психотропних або наркотичних речовин.