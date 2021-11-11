В Харькове в четверг, 11 ноября, произошло ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух пешеходов.

На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как внедорожник проехал на красный свет светофора и сбил двух человек, двигавшихся по зебре.

Девушку отбросило, а парня Toyota на переднем колесе протащила еще несколько метров, прежде чем остановилась. После этого водитель внедорожника вышел из авто.

Обоих пострадавших с травмами госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, подростки получили ушибы, а их травмы не угрожают жизни.

Очевидцы рассказали, что водитель внедорожника хотел проскочить на зеленый свет, но не успел и врезался в пешеходов.

В полиции Харьковской области сообщили, что в результате инцидента травмы получили 13-летние подростки.

Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

26 октября в Харькове произошло другое ДТП с участием автомобиля Infiniti, который на бешеной скорости протаранил Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti находился 16-летний парень Николай Харьковский. 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте.

Спустя два дня, 28 октября, фигурантом очередного ДТП в Харькове снова стал автомобиль Infiniti, за рулем которого была 31-летняя женщина. Она насмерть сбила 72-летнюю пенсионерку.

Источник: Нацполиция, Суспильне